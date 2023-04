VIDEO. Papegaai verstoort voetbalmatch in Portugal, hem vangen loopt niet van een leien dakje

Lang was er geen vuiltje aan de lucht in het duel van de U23 tussen Estoril Praia en Estrela Amadora in Portugal. Maar al vroeg in de tweede helft moest de partij bij een 0-1-tussenstand onderbroken worden omdat er een papegaai op het veld was gevlogen. Twee officials probeerden het dier van het veld te halen, maar dat verliep allerminst vlot...