Met nogal wat verbazing hebben rechtsgeleerden in de VS naar de 34 aanklachten gekeken die de openbaar aanklager van het district Manhattan in New York, Alvin L. Bragg, dinsdag tegen Donald Trump heeft ingebracht. Nieuw is dat Trump volgens de aanklager met opzet zijn boekhouding heeft vervalst met het doel om de belastingautoriteiten van de staat om de tuin te leiden.