Het kindje dat vergeten was, werd in het park opgevangen door twee toevallig passerende dames. — © Chris Nelis

GENK

Jeugdwerking Grabbel & Co is na een buitenspeelactiviteit een driejarig kind in het park achter Jeugdcentrum Rondpunt 26 in Genk vergeten. De monitors hadden het pas door toen de vader het kind, dat inmiddels terecht is, wilde komen halen.