VIDEO. “Ik hou meer van jou dan van mijn vader”: Darwin Nunez bezorgt jonge fan mooi verjaardagsgeschenk

Liverpool bleef dinsdagavond op een scoreloos gelijkspel steken op Stamford Bridge. Na de wedstrijd nam Darwin Nunez wel even de tijd om een jonge fan een verjaardag om nooit te vergeten te bezorgen. De Uruguayaan schonk hem zijn wedstrijdshirt. Eentje waar de jongen in kwestie veel voor over had. Om de aandacht van Nunez te krijgen, zwaaide hij met een zelfgemaakt bord met daarop ‘ik hou meer van jou dan van mijn vader. Het is mijn verjaardag.’