DE INSIDER. De niet zo grote Donald Trump-show: “Hij heeft welgeteld negen woorden gezegd in de rechtszaal”

Wat aangekondigd was als een storm, werd uiteindelijk een lentebriesje. Het proces van Donald Trump was helemaal niet zo spectaculair als verwacht, en er is weinig kans dat hij naar de cel moet. Toch is het proces belangrijk, zegt onze VS-kenner Jef Van Hoofstat. “Dit kan een sneeuwbaleffect veroorzaken. Er hangen nog veel zwaardere klachten boven het hoofd van Trump. Daarvoor gaan ze hem nu sneller durven vervolgen.”