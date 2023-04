Man met bijl doodt vier kinderen in Braziliaans kinderdagverblijf, dader intussen opgepakt

Bij een aanval op een kinderdagverblijf in de Braziliaanse stad Blumenau zijn zeker vier kinderen gedood. Volgens verschillende Braziliaanse media drong een 25-jarige man met een bijl het gebouw binnen begon kinderen aan te vallen. Hij is intussen gearresteerd.

De aanval vond vroeg in de ochtend plaats in Blumenau. “De dader sprong over de muur. Hij was gewapend met een bijl en begon kinderen aan te vallen. Hij mikte daarbij vooral naar hun hoofdjes”, zegt luitenant-kolonel Diogo de Souza Clarindo, commandant van de Militaire Brandweer in Blumenau aan de krant O Estado de S. Paulo.

Vier kinderen kwamen om het leven. Volgens Braziliaanse media gaat het om drie jongens en een meisje, allemaal tussen de 5 en 7 jaar oud. Vier anderen raakten gewond. Eén kind zou er erg aan toe zijn. Volgens het ziekenhuis Santo Antonio zijn de gewonde kinderen tussen 3 en 5 jaar oud.

Een personeelslid van de crèche zei dat er een veertigtal kindjes aanwezig waren. De meesten waren op het moment van de aanval aan het spelen. Sommigen zaten binnen, anderen buiten.

Toen de kinderverzorgsters zich op gevaar van hun eigen leven tussen de kinderen en de dader zetten, sloeg de aanvaller op de vlucht met zijn motor. Kort nadien zou hij zichzelf aangegeven hebben.

De dader had geen enkele band met het kinderdagverblijf — © rr

Hartverscheurende taferelen

Na de bloedige aanval haastten ouders zich naar het kinderdagverblijf om te zien of hun kind bij de slachtoffers was. Er speelden zich hartverscheurende taferelen af. Ouders troostten elkaar.

“We zijn er kapot van. We hadden nooit gedacht dat het zo dicht bij ons kon gebeuren”, zegt Bruna Damião Volkmann, een 29-jarige moeder van een 5-jarig kind dat niet gewond raakte.

De gouverneur van de Braziliaanse deelstaat Santa Catarina deelde zijn medeleven op Twitter. “Met groot verdriet heb ik kennisgenomen van het nieuws dat het kinderdagverblijf in Blumenau is binnengevallen door een man die kinderen en personeel aanviel”, schreef Jorginho Mello. Blumenau ligt in het zuiden van het land. Hij kondigde drie dagen van rouw af.

Op sociale media circuleren intussen foto’s van de vermeende dader, maar de politie heeft nog niet bevestigd dat het effectief om de dader gaat. Wel raakte al bekend dat hij al eerder met politie en gerecht in aanraking is geweest en dat hij geen enkele band zou hebben met het kinderdagverblijf zodat aangenomen wordt dat hij een willekeurig doel heeft uitgekozen.

Niet eerste keer

Het is niet de eerste keer dat een kleuterschool in de staat het doelwit is van een aanslag. In 2021 doodde een 18-jarige man twee personeelsleden en drie peuters in een crèche in de gemeente Saudades.

Het vooral roept ook nare herinneringen op aan een gelijkaardig drama in ons land.

Op 23 januari 2009 stak Kim De Gelder in kinderdagverblijf Fabeltjesland in Sint-Gillis, bij Dendermonde, twee kindjes en een verzorgster dood. Twaalf anderen liepen zware snijwonden op. De Gelder zit in het Forensisch Psychiatrisch Centrum van Antwerpen.

© REUTERS

© EPA-EFE

© EPA-EFE