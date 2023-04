“Ik hield zijn hoofd boven water en sprak hem aan, dat hij niet in paniek moest geraken”, stelt Errin (in het midden) die hulp van kreeg van onder andere familie. — © gvb

Lommel

In het Lommelse Gelderhorsten is een tachtiger van de verdrinkingsdood gered toen hij met zijn rollator in het kanaal viel. De 22-jarige Errin Olmer sprong de man achterna. “Ik hield zijn hoofd boven water. Nadien schoten nog andere mensen ter hulp om hem veilig op het droge te krijgen.”