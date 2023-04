Van koningin-gemalin naar koningin, maar de nieuwe officiële foto van Charles en Camilla doet toch wat wenkbrauwen fronsen

Queen Camilla. Er was een tijd dat de Britse natie massaal op zijn achterpoten had gestaan als dat op een officieel document zou zijn verschenen. Camilla werd lang gezien als de echtbreekster. De koninklijke minnares die een wig dreef tussen Charles en Diana. Maar intussen is Camilla veel geliefder bij de Britten.

(Lees verder onder de foto)

De officiële uitnodiging. — © AP

Bovendien besliste Queen Elizabeth II dat haar schoondochter als Queen Camilla door het leven zou gaan. Nu gaat ze nog door het leven als koningin-gemalin. “We noemden haar tijdelijk zo om verwarring met de overleden vorstin te vermijden”, vertelden bronnen bij het koningshuis aan de Britse openbare omroep BBC. “De kroning lijkt een gepast moment om dat aan te passen naar koningin Camilla.”

Met nog exact een maand te gaan tot de ceremonie, werd ook een nieuwe officiële foto gemaakt van het koningspaar. Daar is echter niet iedereen even gelukkig mee. “Het is een prachtige foto, maar velen storen zich aan de koningsblauwe jurk die Camilla draagt. Die doet veel fans van Diana denken aan de iconische verlovingsfoto van Charles en Diana”, zegt royaltykenner Joëlle Vanden Houden. “Ik vind dat ze beter voor een andere kleur had gekozen. Maar misschien toont het nieuwe portret wel aan dat het tijdperk Diana stilaan afgesloten is.”