Peter Verbeke spreekt voor het eerst sinds vertrek bij Anderlecht: “Nazi genoemd worden, dat heb ik moeten uitleggen aan mijn dochter”

Peter Verbeke (40) heeft voor het eerst sinds zijn vertrek bij Anderlecht gesproken over zijn tijd op Neerpede. Dat deed hij in de podcast ‘Eleven Insiders’.

Verbeke was bij paars-wit drie jaar lang aan de slag. Eerst als sportief directeur, daarna als CEO. Eind vorig jaar was hij lange tijd buiten strijd met een virale infectie. Met de komst van Jesper Fredberg (de huidige CEO of Sports van Anderlecht) bleek er voor Verbeke, die in het verleden ook bij Club Brugge en AA Gent werkte, geen plaats meer bij de club. Tegenwoordig is hij aan de slag bij Double Pass, een talentontwikkelingsbedrijf in het voetbal.

Onder andere het ophefmakende artikel over Anderlecht in Humo kwam ter sprake in de studio.

“Ik probeer daar niet te veel energie in te steken, want ik vind dat negatieve energie en verloren energie”, klinkt het. “Maar ik vind wel dat er daar een grens overschreden is. Vergeleken worden met een nazi… Dat zijn mensen die verantwoordelijk zijn voor zes miljoen doden, waaronder veel kinderen. Ik heb dat ook moeten uitleggen aan mijn tienjarige dochter. Ik vind dat een anonieme getuige, een voormalig werknemer, die zoiets vertelt… Dat is heel verregaand en ook dat een journalist dat zomaar overneemt. Ik ga mij daar ook heel hard tegen verzetten.”

Verbeke diende dan ook een klacht in bij de Raad voor de Journalistiek en snapt ten volle dat Anderlecht een zaak aanspande naar aanleiding van het Humo-artikel.

Verder zegt Verbeke niet te begrijpen dat iemand zoiets over hem zegt. “Roepen, vernederen… Dat is niet mijn stijl”, legt Verbeke uit. “Ik heb een directe stijl, ik probeer de dingen altijd te benoemen en rechtuit te zijn. En, nogmaals, ik heb geen probleem als er kritiek is op mijn stijl of op transfers die we gedaan hebben. Maar iemand een nazi noemen, een psychopaat noemen en een artikel schrijven waar heel veel leugens en onwaarheden in staan, dat is voor mij een brug te ver. Ik ga mij vanaf nu altijd – ook bij sollicitaties – moeten verantwoorden waarom iemand mij ooit een nazi genoemd heeft.”

Geen burn-out

Los van die zaak gaat het wel stukken beter met Verbeke, vertelt hij zelf. Hij heeft veel tijd kunnen doorbrengen met zijn vrouw en hun zoon en dochter en de gezondheidsproblemen lijken achter de rug.

“Door die virale infectie had ik twee moeilijke maanden: november en december. Bizar dat mensen zeiden dat het een burn-out was, wat gelukkig niet het geval was, want dan ben je misschien wel zes maanden buiten strijd. Maar ik denk wel dat de stress en vermoeidheid van de job een rol hebben gespeeld in mijn ziekteproces. Dat die infectie me daardoor harder heeft geraakt dan normaal. Maar na veel rusten en ook wandelen is het goed gekomen. Sinds januari voel ik mij al veel beter.”

Toch werd hij eind januari aan de kant gezet bij Anderlecht. Een beslissing van Fredberg, die gerugsteund werd door niet-uitvoerend voorzitter Wouter Vandenhaute, en een zware klap. Maar daarvoor natrappen doet hij niet, integendeel. Hij is positief over de Deen. “De lijn die Fredberg uitgetekend heeft, de duidelijkheid die hij gebracht heeft en hoe er momenteel gespeeld wordt: dat is absoluut wat de club na die turbulente periode nodig had. Oké, je moet hoger mikken dan de achtste plaats, maar ik vind dat hij en Brian Riemer (de coach, red.) het heel goed doen. Anderlecht is klaar om de toekomst tegemoet te gaan, ook door alle moderniseringen die ik destijds met (ex-coach, red.) Vincent Kompany op sportief vlak en Wouter op niet-sportief vlak heb doorgevoerd. In de kern zit nog altijd veel kwaliteit en er werken nu heel veel jonge mensen met veel potentieel op de club.”

Opnieuw bij een topclub?

Verbeke kijkt wel ook zelfkritisch terug op enkele beslissingen, zoals het afscheid van Kompany. “Dat is de grootste professionele ontgoocheling uit mijn carrière. Wouter heeft daarvoor heel veel shit over zich geen gekregen en dat begrijp ik, maar het was niet alleen zijn verantwoordelijkheid. Als CEO voel ik me daar ook verantwoordelijk voor. Felice Mazzu als opvolger aanstellen stond achteraf bekeken ook haaks op onze modernisering. Dat was, met alle respect voor Felice, een miscast.”

Ook maakte hij een inschattingsfout wat zichzelf betreft. Hij betreurt dat hij het sportief directeurschap inruilde voor een dubbelrol waarbij hij ook CEO werd. “Die vraag kwam vanuit de club omdat ik zelf het businessplan had gemaakt voor de volgende vijf jaar. Maar ik heb daar niet de juiste keuze gemaakt. Er kwamen heel veel andere dingen bij kijken waar ik niet de knowhow voor had.”

Maar nu kijkt Verbeke enkel nog naar de toekomst. Met Vandenhaute is hij nog altijd bevriend. “Hij had me uitgenodigd om naar de Ronde van Vlaanderen te kijken. Al denk ik dat hij nerveuzer was voor de match tegen Eupen.” En als het van hemzelf afhangt, zet hij straks weer de sportieve lijnen uit bij een topclub. “Ik zou dat wel willen, ja. Ik zou liefst in een stabiel langetermijnproject stappen, waarin ik een belangrijke sportieve rol kan spelen. M’n grootste ambitie is om meer tijd te hebben voor mijn gezin, maar wel in combinatie met een heel leuke job in het voetbal.”