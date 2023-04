De gekende Forbes-lijst van superrijken is er weer, en er is van alles verschoven: minder miljardairs, en rijkste man én vrouw delen nationaliteit

In de nieuwe ‘Forbes’-lijst met de rijkste miljardairs ter wereld komt zowel de mannelijke als vrouwelijke primus uit Frankrijk, én uit de luxesector. Dat gebeurde in de geschiedenis van de rich list nooit eerder. Is er een Franse revolutie aan de gang ten nadele van Amerikanen, of zien jongere bedrijven gewoon sterretjes door de crisis? “Een raket die Elon Musk voordien voor tien miljoen de lucht kon inschieten, kost hem nu veertien miljoen.”