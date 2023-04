Europese lidstaten moeten meer spoed zetten achter bescherming van bijen, zegt Europese Commissie

“Red de bijen en de boeren” ijvert voor een verbod op het gebruik van synthetische pesticiden in de landbouw tegen 2035 en voor andere maatregelen in de landbouw die bijen beschermen. De initiatiefnemers verzamelden meer dan één miljoen handtekeningen, waaronder 80.000 in België. Dan is de Commissie verplicht te reageren.

Nieuwe wetgeving stelt het dagelijks bestuur van de EU echter niet voor. “De prioriteit moet gaan naar een snelle goedkeuring van de wetsontwerpen die de Commissie heeft gemaakt en waarover de lidstaten en het Europees Parlement momenteel onderhandelen, met behoud van een hoog ambitieniveau”, zo luidt haar antwoord.

De Commissie verwijst onder meer naar een voorstel dat het gebruik van chemische pesticiden in de landbouw tegen 2030 moet halveren, een voorstel voor het herstel van ecosystemen en een initiatief ter bescherming van bestuivers. “Alles bij elkaar genomen” vormt dit pakket “een alomvattend antwoord op de verzoeken van het burgerinitiatief”, luidt het.

Zevende initiatief dat één miljoen handtekeningen haalt

De Commissie erkent dat er actie ondernomen moet worden. Eén bijen- en vlindersoort op drie gaat erop achteruit, terwijl ongeveer vier op de vijf gewassoorten en wilde bloemensoorten in Europa in min of meerdere mate aangewezen op bestuiving. Een gebrek aan bestuiving dreigt voor de helft van de landbouwgronden en bedreigt de voedselzekerheid, aldus de Commissie.

“Red de bijen en boeren” schaart zich achter de oproep tot meer ambitie. “Een deel van de politici in het Europees Parlement en vele lidstaten verkiezen te luisteren naar de lobby van pesticidenproducenten en het besluitvormingsproces te vertragen”, luidt het in een reactie. Volgens de initiatiefnemers is het in de aanloop naar de Europese verkiezingen aan de politici om aan te tonen dat ze het algemene belang dienen.

Het burgerinitiatief bestaat sinds 2012 en reikt burgers een instrument aan om invloed te hebben op het Europese beleid. Het bijeninitiatief is het zevende dat de kaap van één miljoen handtekeningen haalt. In antwoord op het zesde succesvolle initiatief beloofde de Commissie wetgeving voor de afschaffing van het gebruik van kooien voor landbouwdieren.