Erling Haaland sluit opnieuw aan bij Manchester City: “Een bekend gezicht keert terug op de training”

Haaland miste door zijn blessure de twee kwalificatiewedstrijden met Noorwegen voor het EK van 2024. De Noren verloren met 3-0 van Spanje en speelden 1-1 gelijk tegen Georgië. Daarnaast miste Haaland ook de topper met City tegen Liverpool van afgelopen weekend. City won de wedstrijd met 4-1.

Haaland kwam vorige zomer over van Borussia Dortmund en is dit seizoen van goudwaarde voor Manchester City. Hij scoorde over alle competities heen al 42 doelpunten. De 22-jarige Noor staat met zijn team voor enkele belangrijke weken.

Dit weekend neemt City het in de competitie op tegen rode lantaarn Southampton. Volgende week staat de heenwedstrijd tegen Bayern München in de kwartfinale van de Champions League op het programma. De week daarna volgt al de terugwedstrijd.