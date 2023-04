Charles De Ketelaere heeft bouwplannen: Rode Duivel koopt historische brouwerij die al ruim 90 jaar leegstaat

Rode Duivel en voormalig Club Brugge-speler Charles De Ketelaere heeft geïnvesteerd in een historisch pand in de Brugse binnenstad. Hij wil een oude brouwerij, die liefst 90 jaar leegstaat, restaureren en verbouwen tot appartementen.

Voor de gewezen publiekslieveling van blauw-zwart loopt het niet bepaald van een leien dakje bij de Italiaanse topclub AC Milan, waar hij zich tevreden moet stellen met een beperkt aantal speelminuten. Maar in zijn thuisstad Brugge laat Charles De Ketelaere er geen gras over groeien. Samen met een aantal familieleden heeft hij een omgevingsvergunning aangevraagd voor een opmerkelijk restauratieproject in het hart van de Brugse binnenstad. Hij wil een historische brouwerij restaureren en herbestemmen tot appartementen.

Al negentig jaar leeg

Het gaat meer bepaald om De Sterre, ook wel bekend als Ten Ezele: een brouwerij in de Oude Zak waarvan de geschiedenis teruggaat tot 1400. De voormalige brouwerswoning langs de Ezelstraat werd jaren geleden al gerestaureerd en maakt geen deel uit van het project. Het is de brouwerij zelf waar de voetballer zijn oog op heeft laten vallen.

Een ambitieus project, want het gebouw staat al ruim negentig jaar leeg: sinds 1931. De site, die in 2004 beschermd werd als monument, omvat volgens de erfgoedinventaris ook tot een garage omgebouwde paardenstallen en een naar verluidt intact - what’s in a name - ketelhuis. (Lees verder onder de foto)

Zicht vanuit Oude Zak. — © ktb

De plannen van De Ketelaere en co zijn behoorlijk ambitieus. Ze willen vier appartementen in het gebouw onderbrengen, met oppervlaktes tussen 97 en 125 vierkante meter. Daarnaast wordt de bestaande kelder omgevormd tot parking, te bereiken met autolift.

“Met de herbestemming wordt het monument nieuw leven ingeblazen. Het project maakt een grondige restauratie, noodzakelijke onderhoudswerken en een beperkte reconstructie van de kaaimuur en volume ter hoogte van de paardenstallen mogelijk. Ook zorgt de ingebruikname van het gebouw ervoor dat het pand in de toekomst onderhouden blijft”, staat te lezen in de vergunningsaanvraag. “Alle ingrepen worden uitgevoerd met respect voor de aanwezige erfgoedelementen.”

Of de Rode Duivel plannen heeft om er zelf te wonen, is niet duidelijk.