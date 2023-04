Turkije sluit luchtruim voor vluchten van en naar Noord-Irak vanwege “terreurrisico”

Turkije heeft zijn luchtruim gesloten voor vluchten van en naar het noorden van het Irak omwille van “veiligheidsrisico’s”. Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken in Ankara woensdag gezegd. De maatregel, die maandag van kracht werd, heeft betrekking op toestellen van of naar de internationale luchthaven van Suleimaniya, aldus nog het ministerie.

Vermoedelijke “terroristen” hebben de luchthaven van Suleimaniya “geïnfiltreerd” en bedreigen zo de veiligheid van de vluchten, aldus Ankara, hiermee verwijzend naar de in Turkije verboden Koerdische Arbeiderspartij (PKK). De bewering kon niet onafhankelijk worden geverifieerd. De maatregel geldt voorlopig tot 3 juli 2023 en zal opnieuw worden geëvalueerd in het licht van de ontwikkelingen, klonk het voorts.

De Turkse nationale luchtvaartmaatschappij Turkish Airlines heeft alle vluchten naar Suleimaniya vanaf woensdag “tot nader order” opgeschort, verklaarde een medewerker van de maatschappij aan het Duitse persagentschap dpa. De maatschappij vloog twee keer per dag naar Suleimaniya, dat een grote rol speelt in de sterke zaken- en handelsbetrekkingen die Turkije er met de regio op nahoudt.

De PKK, die gevestigd is in Noord-Irak, strijdt al tientallen jaren voor autonomie in Turkije. De beweging wordt door Turkije, de Verenigde Staten en de EU beschouwd als een terroristische groepering.