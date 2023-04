Meerdere doden en gewonden bij tornado in Missouri

De Amerikaanse snelwegpolitie schreef op Twitter dat er verschillende gewonden en dodelijke slachtoffers bevestigd zijn. Verdere details over het aantal slachtoffers gaven de autoriteiten voorlopig niet. Zoek- en reddingsacties zijn nog steeds aan de gang.

De tornado trok woensdagochtend vroeg (lokale tijd) onder meer langs het stadje Marble Hill. Een foto genomen door een snelwegpatrouille toonde ontwortelde bomen en verwoeste huizen.

De weerdienst had eerder gewaarschuwd voor tornado’s in de regio. Dit weekend kwamen nog minstens 29 mensen om en raakten tientallen anderen gewond als gevolg van hevige tornado’s in verschillende Amerikaanse staten. De media spraken van een zeldzaam “monsterstormsysteem” dat zich uitstrekte van het zuiden van de VS tot het gebied van de Grote Meren in het noorden. Deskundigen schrijven de opeenstapeling van natuurrampen in de VS ook toe aan de gevolgen van de klimaatverandering.