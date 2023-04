Lier/Deurne

Vrienden van Yentl Heylen (36), de vrouw die twee weken geleden om het leven werd gebracht door (vermoedelijk) haar vriend Redouan A., zijn zwaar aangeslagen en kunnen amper vatten wat er is gebeurd. “Yentl was een zeer lieve vrouw met haar hart op de juiste plaats. Een gouden hart”, zegt vriendin Bianca. Zij organiseert aanstaande zaterdag ook een witte mars in Lier om Yentl te herdenken.