Lichaam van Britta Cloetens teruggevonden, bijna 12 jaar na haar verdwijning

Het lichaam van Britta Cloetens is bijna 12 jaar na haar dood teruggevonden. Dat meldt het parket. Een jager vond in december 2022 menselijke restanten in een bos, die woensdag gelinkt konden worden aan de vermoorde Cloetens.

Een jager vond in december 2022 in een bos in de buurt van het Waalse Dinant menselijke restanten. De man deed meteen aangifte bij de lokale politie van Haute-Meuse. Het Disaster Victim Identification (DVI) heeft de locatie verder grondig onderzocht en vond nog bijkomende stoffelijke resten. Er werd ook meteen een DNA-onderzoek opgestart.

Via de DNA-databank vermiste personen van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC) werd woensdag een match gevonden met het DNA-spoor van Britta Cloetens.

Op paaszaterdag 23 april 2011 werd de toen 25-jarige Britta Cloetens voor het laatst gezien aan de Honda-garage aan de Boomsesteenweg in Wilrijk. Het parket Antwerpen vorderde de onderzoeksrechter, toen duidelijk werd dat er sprake was een misdrijf. In dat gerechtelijk onderzoek werd de 41-jarige Tijl Teckmans aangehouden die als verkoper in de Honda-garage werkt. Het hof van assisen van Antwerpen veroordeelde hem in 2015 tot een opsluiting van 30 jaar. “De man heeft nooit de exacte locatie van het lichaam van Britta willen of kunnen geven”, zegt het parket.

Er werd zeer intensief gezocht naar het lichaam. Elke korrel aarde die aan Tijl Teckmans schoenen hing of in zijn koffer werd gevonden, is in laboratoria onderzocht. Urenlang hebben speurders met hem rondgereden, op alle voor hem bekende plaatsen. Zelf zei hij dat hij niet meer wist waar hij het lichaam had gedumpt. “Ik was onderweg naar de Ardennen”, klonk zijn verklaring. “Het was in een dennenbos, vlak bij een jaagpad.”

Volgens psychiaters is de man een kernpsychopaat met een seksuele stoornis.

