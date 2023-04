Alain Remue van Cel Vermiste Personen na vondst lichaam Britta Cloetens: “Dit is zó belangrijk voor de nabestaanden”

Wat de vondst van het lichaam van Britta Cloetens betekent, is nauwelijks onder woorden te brengen. Dat zegt Alain Remue van de Cel Vermiste Personen. “Dit is zo belangrijk voor de nabestaanden. Het is waar zo veel ouders van langdurig vermiste kinderen op wachten.”

Remue spreekt van een lange lijdensweg. “Weten dat iemand je dochter heeft vermoord, maar zogezegd niet meer weet waar ze is. Dat is verschrikkelijk.”

Ook gerechtspsychiater Rudy Verelst zegt dat het voor de nabestaanden van Britta Cloetens zeer belangrijk is dat haar lichaam is teruggevonden. “Het is het essentiële puzzelstuk dat nog ontbrak in deze trieste zaak. Want ook al is het zo lang geleden, het is belangrijk voor de verwerking.”

Anderzijds, zegt dokter Verelst, is het een vorm van herbeleving. “De wonden van 12 jaar geleden worden weer opengereten.”

Op een bepaald moment, zo herinnert hoofdcommissaris Remue zich, hebben haar ouders gezegd dat het hen in feite niet meer interesseerde wat er met de verdachte zou gebeuren, als ze hun dochter maar konden begraven en een plekje hadden waar ze naartoe kunnen. Dat hebben ze nu. Na 12 jaar. “Goed nieuws kunnen we dat niet noemen. Maar slecht nieuws is vaak beter dan geen nieuws”, weet Remue uit ervaring.