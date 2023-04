PORTRET. Tijl Teckmans, van stiekeme voyeur tot brutale doder die ‘vergat’ waar hij lichaam van Britta Cloetens achterliet

Tijl Teckmans filmde zichzelf soms per ongeluk met de camera die hij gebruikte om stiekem in kleedhokjes te kunnen gluren.

Bijna 12 jaar na haar dood is het lichaam van Britta Cloetens teruggevonden. Het Antwerpse hof van assisen veroordeelde Tijl Teckmans in 2015 tot een opsluiting van 30 jaar voor haar dood, maar het lichaam werd nooit teruggevonden. Tot nu dus, per toeval door een jager in de buurt van Dinant. Teckmans beweerde dat hij haar met de beste wil van de wereld niet zou kunnen terugvinden, omdat hij simpelweg niet meer wist waar hij haar lichaam had achtergelaten. Maar volgens de speurders veinsde hij zijn geheugenverlies.