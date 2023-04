Advocaten in zaak-Britta Cloetens reageren: “Ik hoop dat de ouders nu rust kunnen vinden”

Nu het lichaam van de vermoorde Britta Cloetens is teruggevonden, kunnen de ouders van de jonge vrouw hopelijk rust vinden. Dat zeggen advocaten Jef Vermassen en Jan De Man in een reactie op het nieuws. Zij verdedigden respectievelijk de ouders van Britta en haar moordenaar Tijl Teckmans tijdens het assisenproces in 2015.

Een jager vond in december 2022 menselijke restanten in een bos in de buurt van Dinant. Via de DNA-databank vermiste personen van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC) werd woensdag een match gevonden met het DNA-spoor van Britta Cloetens.

In 2015 werd de 41-jarige Tijl Teckmans door het hof van assisen in Antwerpen veroordeeld tot celstraf van 30 jaar voor de moord op Cloetens. Hij werkte in de Honda-garage in Wilrijk waar de vrouw het laatste werd gezien op paaszaterdag 23 april 2011. Er werd zeer intensief gezocht naar het lichaam van de jonge vrouw, maar steeds zonder succes. Teckmans heeft ook nooit de exacte locatie van het lichaam van Britta “willen of kunnen geven”, zegt het parket in een persbericht.

Teckmans werd destijds door advocaat Jan De Man verdedigt. De strafpleiter zegt nu geen contact meer te hebben met zijn toenmalige cliënt. “Maar hij heeft altijd volgehouden dat hij richting de Ardennen is gereden met het lichaam om haar daar achter te laten. Dat stemt dus precies wel overeen met de realiteit, ook al geloofden ze hem lang niet. Maar wat ik vooral belangrijk vind, nu er zekerheid is: ik hoop dat de ouders nu rust kunnen vinden. Ook als advocaat voor de man die verantwoordelijk is voor het overlijden van die jongedame vind ik dat zeer belangrijk.”

“Uitzonderlijk, maar niet uniek”

De ouders van Britta werden bijgestaan door meester Jef Vermassen. Hij zegt dat zijn cliënten ongetwijfeld opgelucht zullen zijn. “Je kunt geen afscheid nemen of je kind begraven als dat kind niet bij je is. Voor die mensen is dat al die jaren zeer pijnlijk geweest. Het zal zeker een grote troost voor hen zijn dat ze het lichaam van hun dochter hebben gevonden”, zegt de strafpleiter.

“De dader is er altijd van uitgegaan dat hoe langer het duurde, hoe beter dat voor hem was. Het feit dat hij nooit heeft willen zeggen waar haar lichaam lag, kwam volgens mij omdat hij macht wilde blijven uitoefenen. Dat zie je vaker bij moordenaars. Maar voor de familie van een slachtoffer is zoiets bijzonder vermoeiend en frustrerend. Dat het lichaam na al die jaren gevonden is, blijft uitzonderlijk, maar niet uniek. Het toont nog maar eens aan hoe belangrijk DNA in het werkterrein van de politie geworden is.”

