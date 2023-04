Een twintigtal cultuurhuizen in Brussel gebruikt een ‘ramadanvriendelijk’ label. Bezoekers mogen daar bijvoorbeeld eten en drinken tijdens de voorstelling, of er wordt gewaarschuwd voor naakt- of geweldscènes. Maar de stickers lokken veel kritiek uit. Niet het minst vanuit de moslimgemeenschap zelf. “Hier heeft geen enkele moslim om gevraagd.”