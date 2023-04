Red Flame Jassina Blom verlengt haar contract bij Tenerife

De Spaanse middenmoter nam Blom in de zomer van 2021 over van het Nederlandse PEC Zwolle. Voordien speelde ze in Nederland ook al voor Heerenveen en Twente. In België was ze actief voor AA Gent Ladies, Club Brugge en Eva’s Tienen.

“Ik ben heel blij twee extra jaren te kunnen blijven”, zei Blom in een reactie. “Tenerife is een prachtige club en ik voel me hier heel gelukkig. Het team is als een familie voor mij. Ik heb hier al veel geleerd en wil de beste versie van mezelf blijven tonen.”

Tenerife staat na 24 speeldagen in de Spaanse hoogste klasse zevende, met 33 punten. Blom kwam in 22 wedstrijden zeven keer tot scoren.