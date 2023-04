Clash tussen Ajax en Feyenoord is pure oorlog: match gestaakt na helse taferelen en opnieuw na bloedende wonde bij Klaassen

Scheidsrechter Allard Lindhout moest halve finale van de bekerclash tussen Feyenoord en Ajax al na zo’n halve minuut stilgelegd. Hij onderbrak de wedstrijd omdat supporters van de thuisploeg veel vuurwerk afstaken in De Kuip. Dat zorgde voor een enorme rookontwikkeling op het veld.

De spelers van Feyenoord en Ajax bleven op het veld. Lindhout hervatte de halve eindstrijd na een paar minuten nadat de meeste rook uit het stadion was gewaaid.

Na een uur en bij een 1-2 stand werd de match opnieuw stilgelegd nadat Ajax-speler Davy Klaassen een voorwerp uit het publiek op zijn hoofd kreeg.

Ajax was al in de 14de minuut op voorsprong gekomen via Dusan Tadic. De Mexicaan Santiago Gimenez zette de bordjes op slag van rust gelijk, waarna Davy Klaassen de 1-2 scoorde.

De wedstrijd lag ruim een halfuur stil en werd na een korte opwarming van beide teams opnieuw hervat in de 62ste minuut.

