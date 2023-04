Dennis Moerman maakt straks de gevoelige overstap van Club YLA naar RSC Anderlecht: “Ik hoop met wederzijds respect nog mooi slot aan seizoen te breien”

Dennis Moerman kondigde vorige week na twee seizoenen als coach van Club YLA zijn afscheid aan. De overstap naar rivaal Anderlecht is voor de buitenwereld een complete verrassing. “De dagelijkse verre verplaatsingen naar Brugge wogen meer en meer door. Dat is en blijft de hoofdreden van mijn beslissing om te stoppen bij Club YLA. Ik wil benadrukken dat ik ook zonder het voorstel van Anderlecht gestopt zou zijn bij blauw-zwart”, kadert Moerman. “Natuurlijk besef ik dat de overstap naar Anderlecht bij club en supporters gevoelig ligt, maar ik hoop dat die gevoeligheden door mijn open communicatie met het bestuur van Club YLA niet de bovenhand zullen nemen. Bij Anderlecht vind ik een uurrooster die veel beter strookt met mijn gezinssituatie, en dat is voor mij op dit moment de belangrijkste factor.”

Dennis Moerman vormt volgend seizoen in Anderlecht opnieuw een tandem met Dave Matteus, waar hij bij AA Gent een succesvolle samenwerking mee kende. “Ik zal er niet flauw over doen: het feit dat ik bij paars-wit weer kan samenwerken met Dave en ook tachtig procent van de staf heel goed ken, heeft meegespeeld in mijn keuze. Met Dave klikt het zowel op als naast het veld enorm goed. Ook krijg ik de kans om als ‘Academy Manager’ volop in te zetten op de doorstroming van de jeugdspelers, wat de uitdaging alleen maar groter maakt.”

Nog tegen Anderlecht

Er resten Club YLA en Dennis Moerman nog zes wedstrijden op het scherpst van de snee in Play-Off 1, waaronder een confrontatie met zijn toekomstige werkgever Anderlecht. “De supporters mogen op beide oren slapen: ik ben een echte prof en zal met blauw-zwart tot het uiterste gaan om elke match te winnen. Ik ben heel dankbaar voor de kansen die ik bij Club YLA gekregen heb om mij als coach verder te ontwikkelen. Ik hoop dat we met wederzijds respect nog een mooi slot aan het seizoen kunnen breien.”