Plots staan niet ex-Kamervoorzitters maar topambtenaren centraal in zaak rond onwettige pensioenextra’s

Volgende week woensdag beslist de Kamer of een aantal topambtenaren een stap opzij moet zetten of niet. Sommigen waren op de hoogte van de riante pensioenbonussen die de gewezen Kamervoorzitters en de top van het federaal parlement kregen. Dat ook een handtekening van de huidige griffier Jan Deltour is gevonden onder een kwestieuze brief, is wel heel vervelend. Want hij is net de klokkenluider in de hele affaire.