Man verschanst zich in woning met kinderen en houdt vrouw onder schot: dader geeft zich na halfuur over aan politie

De politie stelde zich op in de Steenweg op Aalst en kon de dader na een half uur inrekenen. — © if

Aalst

In een woning in de Steenweg op Aalst in Hofstade (Aalst) heeft een man zich woensdagavond een half uur lang verschanst terwijl hij zijn vrouw onder schot hield. Op het moment van de feiten waren er ook kinderen in het huis. De dader kon uiteindelijk ingerekend worden.