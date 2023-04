Twee afgekeurde goals nekken Galatasaray en Dries Mertens in kwartfinales beker

Basaksehir heeft woensdagavond Galatasaray de weg versperd naar de laatste vier van de Turkse beker. Het onderlinge duel in de kwartfinales draaide, mede door twee afgekeurde goals, uit op 2-3 in het voordeel van Basaksehir.

Galatasaray, met Dries Mertens in de basis, scoorde al na 5 minuten spelen via Kerem Akturkoglu. De VAR annuleerde het doelpunt echter wegens buitenspel. Patryk Szysz (12.) kende aan de overzijde meer geluk, met de bezoekende openingsgoal tot gevolg. Kaan Ayhan (20.) maakte al snel gelijk, alvorens Danijel Aleksic (30.) de uitploeg opnieuw het voordeel schonk. Mertens hing de bordjes op een handvol minuten van de rust een tweede maal in evenwicht, maar ook hij zag zijn treffer afgekeurd worden.

Vrijwel meteen na de pauze zorgde Mauro Icardi (51.) er effectief voor dat alles te herdoen was. Szysz (66.) diende halverwege de tweede helft met zijn tweede doelpunt van de avond Cim Bom een derde en definitieve opdoffer toe. Adnan Januzaj trok in het slotkwartier als invaller de felbevochten bekertriomf mee over de streep. Mertens ging een minuut later rusten.