KAART. Nieuwbouw blijft fors duurder worden: hoeveel kost een appartement of huis in jouw gemeente?

De prijs voor een nieuwbouwwoning in Vlaanderen is nog niet aan het dalen. Integendeel: de prijs voor een appartement steeg met 5,9 procent, voor een huis kwam er zelfs 8,3 procent bij. En dat is vooral te wijten aan een gestegen bouwkost en niet zozeer aan de enorme vraag.

De prijs van een nieuwbouwhuis (halfopen bebouwing van 160 m² met drie slaapkamers, badkamer en tuin) in Vlaanderen bedraagt nu 404.894 euro. De provincies Vlaams-Brabant en Antwerpen spannen de kroon met respectievelijke prijzen van 448.814 euro en 430.948 euro. Ten opzichte van vorig jaar gaat het om een stijging van 8,3 procent. Voor een appartement (95 m² met twee slaapkamers en badkamer) in Vlaanderen betaal je al gauw 303.167 euro, een stijging van 5,9 procent. En dat terwijl de prijzen van bestaande woningen stabiliseren of zelfs hier en daar dalen. Dat blijkt uit de analyse van de Nieuwbouwbarometer die bouwpromoter Matexi samen met vastgoedplatform Realo lanceert.

Betaalbaarheid onder druk

Analist voor Matexi Roel Helgers stelt dat we niet langer kunnen spreken over één vastgoedmarkt. “We zien een markt op twee snelheden. Woningen die voldoen aan de energienormen van vandaag blijven gegeerd en blijven dus in prijs stijgen. De anderen zijn minder gegeerd.” Toch staat de betaalbaarheid van een nieuwbouwwoning enorm onder druk, zegt ook Helgers. “Aan de ene kant is de bouwkost enorm gestegen. En aan de andere kant zorgt de stijgende rente ervoor dat kopers minder kunnen uitgeven. In het algemeen zien we dan ook dat er minder transacties zijn ten opzichte van 2021 en 2022.”

Ook grote vastgoedmakelaars stellen in ons land vast dat zowel nieuwbouwwoningen als woningen met een slechte energetische score moeilijker verkocht raken. “Energiescore speelt meer dan ooit een rol”, zegt Wim Peleman van Dewaele Vastgoed. “En dan zien we dat er twee soorten woningen moeilijker verkopen. Enerzijds de woningen die verplicht gerenoveerd moeten worden. Anderzijds de nieuwbouwwoningen.” Dat zegt ook Johan Krijgsman CEO van Era Vastgoed. “Nieuwbouw is al een hele tijd veel trager aan het gaan. Vermoedelijk ook omdat heel wat projecten hebben stilgelegen en er weinig nieuwe projecten werden gelanceerd. Daarbij is de kostprijs ook enorm toegenomen. Daarbij denk ik ook dat de kop eraf is. We hebben zo’n enorme vraag gekend, dat wie een woning wilde aankopen het onderwijl wel gedaan zal hebben.”

Investeerders blijven weg

Cedric Vanhencxthoven bestuurder van Heylen Vastgoed nuanceert. “Nieuwbouwappartementen gaan nog steeds zeer goed. Die vraag blijft ook heel hoog. Vooral voor nieuwbouwwoningen is er momenteel veel minder interesse. De prijs is dan ook enorm toegenomen. En dat kan je de ontwikkelaars niet kwalijk nemen, het zijn vooral de bouwkosten die zo gestegen zijn.” Vanhencxthoven wijst nog op een bijkomend probleem. “Het duurt tegenwoordig één tot twee jaar voor een project vergund raakt. Dat is veel te lang. Tegen dat een ontwikkelaar kan beginnen bouwen, is het project mogelijk al achterhaald. Dat maakt dat ze plannen weer moeten aanpassen en opnieuw moeten vergunnen. Dat kost allemaal tijd en dus geld.”

Verschillende makelaars wijzen naar het gebrek aan investeerders die de markt doen afkoelen. “Vooral de kleine investeerders kijken door de stijgende rentes de kat uit de boom”, zegt Peleman. “De rente zorgt er zelfs voor dat het spaarboekje weer een beetje interessanter geworden is. Investeerders denken dus twee keer na over hoe ze hun portefeuille samenstellen en een opbrengsteigendom past daar misschien niet meer in.”

De makelaars spreken allemaal van een tijdelijke dip, want stilaan is er weer meer interesse en durf, klinkt het. Zeker nu kopers opnieuw wat meer onderhandelingsmarge krijgen.