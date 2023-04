Delhaize-directie is stakingen beu en voert druk op: deurwaarders gestuurd naar winkels met veel actievoerders

Er waren woensdag, net als dinsdag overigens, 44 van de 128 eigen winkels van Delhaize gesloten. De andere 84 waren open: alle 65 eigen winkels in Vlaanderen, 2 van de 22 in Brussel en 17 van de 41 in Wallonië. Ook de distributiecentra waren open. “44 van de 128, dat is toch nog altijd een op drie”, zegt Jan De Weghe van het socialistische BBTK. “Na wekenlang staken was de afspraak om alleen op zaterdag door te gaan, maar in Wallonië en Brussel wilden ze meer blijven doen dan dat. Al kan ik niet ontkennen dat het hele conflict begint te wegen, fysiek en financieel.”

Niet meer naar toilet

De bonden wijzen ook met een beschuldigende vinger naar de directie. In de vestiging van Edingen bijvoorbeeld mogen de stakers zelfs niet meer naar het toilet en hebben ze dan maar een mobiel werftoilet laten aanrukken, zo meldt RTL Info. “We hebben echt het gevoel dat Delhaize voor Pasen weer open wil en er alles aan wil doen. Ze dreigen zelfs met definitieve sluiting van bepaalde winkels als het personeel niet opnieuw aan de slag wil. De druk gaat meer en meer crescendo”, aldus Charlotte Lorent van de Franstalige christelijke vakbond CNE.

Dat de directie de druk verhoogt, wil woordvoerder Roel Dekelver niet met zoveel woorden gezegd hebben. “We blijven openstaan voor sociaal overleg, dialoog en suggesties, maar komen niet terug op onze beslissing. Wij moeten denken aan de toekomst van het hele bedrijf. Na vier weken staken is de schade intussen enorm.” Delhaize blijft naar eigen zeggen begrip hebben voor de emoties van de medewerkers, maar: “Wij aanvaarden niet langer dat kleine groepjes stakers winkels blokkeren met veel werkwilligen. Vergeet niet dat wij die laatsten doorbetalen, zoals de wet voorziet, ook al ligt de winkel plat. Daarom hebben we duidelijk gezegd: Staken is jullie goed recht, maar dan komen jullie de winkels niet meer binnen. En daarom hebben we ook al een tiental deurwaarders gestuurd naar winkels met meer werkwilligen dan stakers.”

Paasvakantie

Dat Delhaize net nu de forcing voert, hoeft niet te verbazen. De paasvakantie is voor de sector een belangrijke periode. Niet voor niets stuurde Delhaize deze week een mail naar klanten met een interactieve kaart van de winkels die open zijn, kaart die dagelijks wordt bijgewerkt. Bovendien was eerder al te horen dat heel wat vakbondsafgevaardigden tijdens de paasvakantie wat afstand zouden nemen van het conflict om tijd te maken voor hun gezin en kinderen.

Intussen zijn alle ogen gericht op de sociaal bemiddelaar die door minister van Arbeid Pierre-Yves Dermagne is aangesteld om het conflict te ontmijnen. “Die heeft alle partijen om discretie verzocht, wat niet heeft belet dat de datum van 18 april is gelekt”, zegt Roel Dekelver. Die dag zitten directie, vakbonden én de bemiddelaar voor de eerste keer samen aan tafel. Toevallig (of niet?) één dag nadat de vakbonden hopen de hele retailsector plat te leggen om extra druk te zetten bij de start van het sectoraal overleg.