41 migranten uit Kanaal opgevist nadat hun bootjes kapseisden

Bij twee opeenvolgende operaties hebben de Franse autoriteiten woensdag 41 migranten gered en aan land gebracht. Dat heeft de maritieme prefectuur meegedeeld. ’s Ochtends meldde een patrouilleboot van de Franse marine dat er drenkelingen in de Noordzee dobberden bij Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais). Meteen werd een speedboot ingezet die 28 migranten uit het water redde en aan wal bracht. Volgens de prefectuur waren drie kinderen en één volwassene, onderkoeld. Ze werden afgezet in de haven van Boulogne-sur-Mer en opgevangen door de hulpdiensten.

Even later sloeg het Regionaal Operationeel Centrum voor Surveillance en Redding (Cross) alarm over een tweede bootje dat in moeilijkheden was geraakt. De Franse marine pikte 13 migranten op en bracht die naar Calais.

Het ‘Nauw van Calais’, de 33 kilometer smalle zeestraat tussen Noord-Frankrijk en Engeland, is een populaire route bij migranten die hun geluk willen beproeven in Groot-Brittannië. Vorig jaar staken volgens de maritieme prefectuur circa 46.000 mensen het Kanaal over. Minstens vijf onder hen overleefden het niet.