Open VLD-parlementslid waarschuwt voor record waarborgen voor bedrijven: overheid dreigt verlies te maken

De sterke stijging is vooral te wijten aan Ineos dat een waarborg van 500 miljoen euro kreeg voor een ethaankraker in de Antwerpse haven. — © Sebastian Steveniers

Naast subsidies is het verstrekken van economische waarborgen een alsmaar groeiende maatregel om bedrijven en ondernemers te steunen. Die waarborgen kunnen bedrijven helpen bij het verkrijgen van een lening bij de bank. De laatste jaren werd het systeem, mede door de coronacrisis, fors uitgebreid, waardoor het totaalbedrag voor waarborgen tussen 2015 en 2022 gestegen is van 776 miljoen naar 1,785 miljard euro.

De sterke stijging van afgelopen jaar is vooral te wijten aan het verlenen van een recordwaarborg aan chemiebedrijf Ineos, dat in november een waarborg van 500 miljoen euro kreeg voor investeringen in een ethaankraker in de Antwerpse haven, aldus het Open VLD-parlementslid. Hij voorspelt voor 2023 “een nog grimmiger plaatje” en vreest dat de overheid voor het eerst verlies gaat maken op het waarborgssyteem.

“Te vlotte toekenning”

Vande Reyde erkent dat waarborgen oorspronkelijk een beter systeem waren dan subsidies, maar “de huidige stijging en de te vlotte toekenning” baren hem zorgen. Wanneer een onderneming in faling gaat, moet de overheid de waarborg immers deels of volledig uitbetalen. Hij pleit dan ook voor een plafond op de totaal uitstaande waarborgen. “Het systeem wordt te vrijblijvend toegepast. Het is niet de taak van de overheid om de rol van bank en kredietverstrekker over te nemen. Het systeem is uitgegroeid tot een alternatief kanaal voor subsidies. Dat was niet de oorspronkelijke bedoeling”, klinkt het.