Israëlische veiligheidsdiensten ontruimen voor tweede avond op rij de al-Aqsa-moskee

Op en rond de Tempelberg in Jeruzalem is het in de nacht van woensdag op donderdag opnieuw tot botsingen gekomen tussen de Israëlische politie en Palestijnen. Voor de tweede avond op rij zijn de Israëlische veiligheidsdiensten de al-Aqsa-moskee binnengedrongen en hebben ze de gelovigen naar buiten gejaagd. De eerste actie dinsdagavond, die met geweld gepaard ging, leidde tot internationale verontwaardiging.