Fiscus vordert honderden miljoenen terug van douanebedrijven luchthaven Luik

Themabeeld. De luchthaven van Luik is als draaischijf voor e-commerce uit China een levensader van de Waalse economie. — © Sebastian Steveniers

De afdeling douane en accijnzen van de overheidsdienst ­Financiën is tientallen rechts­zaken begonnen tegen bedrijven die op de luchthaven van Bierset aangiftes opstellen voor Chinese import. De goederen zouden ver onder de werkelijke waarde zijn aangegeven, schrijven L’Echo en De Tijd donderdag.

De correctionele rechter in Luik velt over enkele weken een vonnis over een claim van 4,5 miljoen euro van de douane tegen het Waalse bedrijf ECDC Logistics. De douane verdenkt ECDC van fraude omdat het bedrijf spullen onder de werkelijke waarde zou hebben aangegeven en dus minder import­tarieven hoefde te betalen.

De claim tegen ECDC wordt richtinggevend voor andere lopende rechtszaken tegen douanebedrijven, aldus de kranten. De bedrijven helpen hun klanten bij de administratie voor import en export.

“De algemene dienst douane en accijnzen van de overheidsdienst Financiën heeft 74 dossiers lopen bij de rechtbank in Luik”, bevestigt een woordvoerder van de fiscus in De Tijd. “Tot nader order vordert de douane 72 miljoen euro terug.” Dat bedrag moet echter met een factor vijf tot tien vermenigvuldigd worden, omdat daarbovenop nog belastingverhogingen en boetes geëist worden. Daarnaast zitten nog nieuwe rechtszaken tegen de douanebedrijven in de pijplijn.

De luchthaven van Luik is als draaischijf voor e-commerce uit China een levensader van de Waalse economie. Het aantal verhandelde pakketten steeg van 9 miljoen in 2018 naar 625 miljoen in 2021.