Vias: “Elektrische wagens nu al voordeliger dan diesel of benzine”

Uit een studie van verkeersinstituut Vias blijkt dat de aankoop van een volledig elektrische wagen de meest voordelige keuze is, zowel financieel als voor het milieu. Toch wil 20 procent van bestuurders als volgende wagen een plug-in hybride kopen, die over het algemeen het meeste kost.

De populariteit van elektrische wagens stijgt enorm. Tussen 2021 en 2022 steeg de aankoop van volledig elektrische auto’s van 12 naar 16 procent. Voor plug-in hybrides ging die van 6 naar 10 procent. Toch blijven particuliere bestuurders nog terughoudend. Bijna 9 op de 10 van de volledig elektrische wagens was een bedrijfswagen.

Vias deed een rondvraag bij 2.000 bestuurders over hun toekomstige aankopen. Daarvan zegt 12 procent volgende keer een volledig elektrische wagen te willen kopen en nog eens 20 procent gaat voor een plug-in hybride. De rest laat zich vooral nog tegenhouden door de prijs (68 procent), maar uit het Vias-onderzoek blijkt dat dat vooroordeel onterecht is.

“Als je uitgaat van een levensduur van 9 jaar en gemiddeld 15.000 kilometers per jaar aflegt, dan is een volledig elektrische wagen nu al financieel gezien de beste oplossing”, klinkt het in een persbericht. De hogere aankoopprijs wordt dan gecompenseerd door minder brandstofkosten en de restwaarde bij doorverkoop. Omdat plug-in hybrides gemiddeld veel zwaarder zijn en dus meer verbruiken, zouden die het duurst zijn. Maar naar verwachting breiden voertuigbouwers de komende jaren hun aanbod aan kleinere wagens verder uit.

Fabricage inbegrepen, stoot een elektrische wagen op de hele levenscyclus bovendien gemiddeld maar de helft CO2 uit van een diesel- of benzinemotor.

Toch zijn nog niet alle problemen van de baan. Elektrisch rijden lost het fileprobleem niet op en de impact op de verkeersveiligheid is nog niet volledig in kaart gebracht. Vias onderstreept daarom het belang van openbaar vervoer en de fiets.