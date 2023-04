Meer dan miljoen Canadezen zit zonder stroom na storm

In het oosten van Canada, in de provincies Quebec en Ontario, zitten meer dan een miljoen mensen zonder stroom als gevolg van een winterstorm.

Volgens het bedrijf Hydro-Quebec, dat zo’n 4,5 miljoen klanten bedient, hebben er woensdagnacht 945.000 van hen geen stroom. “De meeste pannes worden veroorzaakt door afbrekende takken onder het gewicht van ijs”, zegt de leverancier.

Bijna de helft van de getroffen klanten woont in Montreal. De stadsdiensten zijn volop bezig om wegen vrij te maken van takken en afgebroken leidingen. De burgemeester roept de inwoners op om waakzaam te zijn.

In de naburige provincie Ontario zitten meer dan 112.000 klanten zonder elektriciteit. Ook hier is een winterstorm de oorzaak. In de hoofdstad Ontario raakte de toestand woensdagavond wel opnieuw onder controle.