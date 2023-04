N-VA vraagt hardere aanpak van krakers in Brussel: “Hier moet paal en perk aan worden gesteld”

Brussels N-VA-parlementslid Mathias Vanden Borre dringt aan op een meer kordate aanpak van krakers in Brussel. “Het kraken van gebouwen houdt grote veiligheids- en gezondheidsrisico’s in en leidt tot aanzienlijke overlast. Hier moet paal en perk aan worden gesteld”, zegt het N-VA-parlementslid.

Volgens Vanden Borre loopt het kraakprobleem in de hoofdstad uit de hand en wordt er “elke week wel één of ander gebouw gekraakt”. Recent onderzoek van Samusocial naar personen in kraakpanden heeft uitgewezen dat het voormalige kraakpand in de Paleizenstraat slechts het topje van de ijsberg is. In enkele maanden is Samusocial tussengekomen in maar liefst 13 grote kraakpanden waarin tussen de 1.500 en 2.000 personen in precaire omstandigheden wonen.

De cijfers zijn alarmerend, meent Vanden Borre. “Dit is een ‘recipe for disaster’. Het is hoog tijd dat de regering haar kar keert en het massale kraken in de hoofdstad doortastend aanpakt”, klinkt het.

Vanden Borre wijst de Brusselse gemeenten en de Brusselse regering met de vinger. Zo zijn gemeenten “weigerachtig om rechterlijke bevelen te laten uitvoeren door hun politiediensten”. “Ook vanuit het Gewest is er sprake van een gedoogbeleid, met een regering die niet durft op te treden tegen krakers”, meent de N-VA’er.

Vanden Borre dringt aan op een hardere aanpak. “Kraken kan en mag nooit een alternatief zijn voor de georganiseerde opvang van daklozen en migranten, maar dat is het duidelijk wel voor deze regering”, besluit hij.