Drie politieagenten gedood en zeven gewond bij antiterreuroperatie in Rusland

In de Russische deelrepubliek Ingoesjetië zijn bij een antiterreuroperatie drie politieagenten omgekomen en zeven anderen gewond geraakt. Dat melden Russische media. Een speciale eenheid van de politie probeerde vermoedelijke terroristen op te paken, maar de agenten werden beschoten. Dat schrijft Izvestia, een krant die dicht bij het Kremlin staat, op basis van bronnen bij de veiligheidsdiensten.

In de regio wordt gezocht naar verschillende mannen die een week geleden een politiecommissariaat overvielen en daarbij twee agenten verwondden. De autoriteiten verhoogden daarom het dreigingsniveau voor terreur.

Volgens de politie hadden de verdachten zich verschanst in een huis in de buurt van het stadje Malgobek. Volgens onbevestigde berichten ging het om vier mannen, en is de operatie nog niet afgerond.

De noordelijke Kaukasus, waartoe ook Tsjetsjenië behoort, staat onder Russische controle. Toch komt het zo nu en dan nog tot gevechten tussen veiligheidsdiensten en terroristen.