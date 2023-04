Zelfs Russische elite-eenheid lijdt grote verliezen in Oekraïne: “Wanneer gaat dit eindigen?”

“Bijna elke dag worden foto’s van onze jongens uit Kostroma gepubliceerd. Ik krijg er kippenvel van. Wat gebeurt er? Wanneer gaat dit eindigen?” Al enkele weken na het begin van de oorlog in Oekraïne trok een gebruiker van de Russische socialemediasite V’Kontake aan de alarmbel. Andere inwoners, veelal moeders die alleen achter zijn gebleven, hebben de voorbije maanden op vergelijkbare wijze van zich laten horen. Geregeld duiken ook video’s op van de begraafplaatsen in de stad, waar nieuwe namen en foto’s van soldaten prijken.

Eliteregiment

De bezorgdheid in Kostroma, een 250.000 inwoners tellende stad in het noordoosten van Rusland, neemt toe naarmate de oorlog in Oekraïne blijft duren. In de stad is het 331ste regiment van parachutisten van het Russische leger gevestigd. Een eliteregiment, een van de eenheden waar de Russische legerleiding graag mee pronkt. Het werd door de bevelhebbers al in talrijke conflicten ingezet en in Oekraïne werden de soldaten al op meerdere cruciale plaatsen aan het front ingezet. Tijdens de (mislukte) raid op Kiev bij het begin van de invasie bijvoorbeeld, maar later ook in Izjoem, Cherson en de Donbas.

De elite-eenheid staat bekend als erg goed opgeleid en effectief op het slagveld. In Oekraïne lijkt daar echter niet al te veel sprake van. Dat de oorlog niet zo vlot verloopt als gehoopt, bleek de voorbije weken en maanden al meermaals door de cijfers vanuit Europa en de VS over de duizenden gesneuvelde Russische soldaten. De Britse openbare omroep BBC illustreert dat nu ook door een reportage over de eenheid in Kostroma.

Honderden slachtoffers

Door uitvoerig onderzoek op sociale media en in openbare overheidsdata becijferde het dat sinds het begin van de oorlog al minstens 94 soldaten van het regiment om het leven zijn gekomen. Het reële aantal ligt eigenlijk nog hoger, want onder meer de overlijdens van soldaten die vanuit verder gelegen gebieden zich bij het 331ste regiment gevoegd hebben zijn moeilijker te achterhalen.

Maar tel daarbij de gewonden en zij die gevangen genomen werden door het Oekraïense leger, en je komt toch al snel aan enkele honderden soldaten uit het korps die slachtoffer zijn geworden van de oorlog. Ter vergelijking: tijdens de negen jaar durende Afghaanse oorlog kwamen 56 soldaten van het regiment om het leven. Het zijn er nu dus al meer.

Het regiment uit Kostroma telde in februari 2022 1.500 tot 1.700 leden, nu zouden dat er nog 300 à 400 zijn. De begraafplaatsen in de stad liggen vol soldaten van de eenheid waar de stad zo fier op is, maar ook de reputatie van ‘besten van de besten’ is er ten grave gedragen.