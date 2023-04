Vrouw (53) levenloos aangetroffen in appartement, dader spoorloos

In de Brusselse gemeente Etterbeek is dinsdag een 53-jarige vrouw om het leven gebracht. Dat meldt Sudpresse en het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket. Volgens Sudpresse zou de vrouw vermoedelijk door haar partner gedood zijn, maar het Brusselse parket geeft voorlopig geen commentaar over het onderzoek.

“Op 4 april rond 15.40 uur werden de politiediensten van politiezone Montgomery opgeroepen voor een incident te Etterbeek, in de Philippe Baucqstraat”, zegt parketwoordvoerder Stefan Vandevelde. “Bij aankomst treffen de politiediensten een levenloos lichaam aan van een vrouw van 53 jaar. De hulpdiensten werden onmiddellijk ter plaatse opgeroepen, maar zij konden enkel het overlijden van de vrouw vaststellen.”

Onderzoek gestart

Het parket werd op de hoogte gebracht en beval de eerste onderzoeksdaden, meer bepaald het verhoren van getuigen, het camera-onderzoek, en de afstapping van het laboratorium van de federale gerechtelijke politie. “Een onderzoeksrechter werd gevorderd voor doodslag, en stapte ter plaatse af in aanwezigheid van de procureur des Konings”, aldus de woordvoerder van het parket. “Het onderzoek wordt actief voortgezet, en in het belang van het onderzoek geeft het parket geen verdere commentaar over deze zaak.”

Volgens Sudpresse was het een flatgenoot van het slachtoffer die het lichaam vond. De man verklaarde aan de krant dat slachtoffer Eleonora S. dinsdag bezoek kreeg van een man met wie ze een relatie had. Die man, H., zou in maart al een nacht bij het slachtoffer verbleven hebben, maar S. zou hem aan de deur gezet hebben, omdat hij niet voor het eerst gewelddadig was tegenover haar.

“Pijnkreten”

Dinsdagmiddag zou H. opnieuw zijn opgedoken. De flatgenoot liet hen alleen, hoorde op een bepaald moment iets wat op pijnkreten leek, maar schonk er geen aandacht aan. Pas rond 15 uur, toen hij op zoek ging naar zijn katten, zou hij het levenloze lichaam van het slachtoffer ontdekt hebben.