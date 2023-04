Net als Jeroom in ‘Boris’ gingen zij naar een bijzondere plaats om de assen van hun geliefde uit te strooien: “De gedachte dat hij vrij is, maakt het heel mooi”

Woensdagavond was de eerste aflevering van Boris te zien op Play 4 . In dat programma gaat cartoonist Jeroom samen met Bockie De Repper, Jonas Geirnaert en de assen van zijn broer op de roadtrip waar Boris altijd al van droomde. Het einddoel van de reis is het mooist mogelijke plekje in Canada, om Boris daar een laatste rustplaats te gunnen. Een verhaal dat voor velen herkenbaar is.