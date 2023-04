Huizenprijzen in Nederland sterk gedaald

De Nederlandse huizenprijzen zijn in het eerste kwartaal het sterkst gedaald in tien jaar. Volgens de Nederlandse Vereniging van Makelaars telden huizenkopers gemiddeld 8,2 procent minder neer voor een bestaande woning dan een jaar eerder. Vooral vrijstaande huizen en appartementen werden fors goedkoper.

Het gaat om het tweede kwartaal op rij dat de huizenprijzen in Nederland een flinke daling laten zien. In de laatste drie maanden van vorig jaar werden woningen al 6,4 procent goedkoper. Dat was de eerste daling op jaarbasis in negen jaar. Daarmee heeft de woningmarkt onder druk van de gestegen rente in korte tijd een grote omslag laten zien. In 2021 ging de prijs nog met zo’n 20 procent omhoog.

Gemiddeld werd 394.000 euro betaald voor de bijna 28.500 bestaande woningen die NVM-makelaars in januari, februari en maart verkochten. Dat laatste betekende een afname van 2 procent van het aantal verhuizingen ten opzichte van een jaar eerder. NVM-makelaars verkochten daarnaast bijna 4.200 nieuwbouwwoningen en bouwkavels. Daar ging het om een daling van 37 procent.