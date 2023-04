Twee honden in Nederland mogen maar twee uur per dag in tuin wegens geluidsoverlast

Een Nederlandse rechter heeft beslist dat twee Zwitserse herders voortaan nog maar twee uur per dag in de tuin mogen. Dat meldt het Algemeen Dagblad.

De eigenaars van twee woningen in Tilburg leven sinds 2018 in onmin. De buren van de eigenaars van de twee Zwitserse herders zeggen “gek te worden” van het geblaf en agressieve gedrag van de honden. Ze vragen de gemeente Tilburg in 2019 tot drie keer toe om op te treden, maar die weigert dat omdat ze niet bevoegd zou zijn.

Daarop huurden de klagers een bureau in om het geluid van de honden te meten. Uit meetapparatuur blijkt dat het geluidsniveau van het geblaf binnen tot 50 tot 60 decibel bedraagt en buiten oploopt tot 88 decibel, met een ‘blaftijd’ tussen 30 en 225 seconden per dag. Volgens de Nederlandse Stichting Geluidshinder is dat “ernstige hinder”. De klagers voerden voor de rechter ook aan dat de honden zeer agressief zouden zijn. Een hondengedragsdeskundige beaamde in een rapport dat het risico bestaat op een bijtincident.

Volgens de eigenaars van de honden was er van agressief gedrag geen sprake, en hoort het geblaf bij “normale leefgeluiden” in “een redelijk dichtbevolkte wijk”. Een rechter heeft nu echter anders geoordeeld, en heeft de hondeneigenaars bevolen om hun dieren voortaan enkel tussen 12 en 13 uur ’s middags en 18 en 19 uur ’s avonds in de achtertuin te laten.