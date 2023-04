SSD Opoeteren is kampioen in vierde provinciale D. “Een mooier afscheid kon ik me niet wensen”, glunderde coach Erik Berben woensdagavond na de 0-4-zege in Uikhoven en zijn allereerste titel. Nick Peeters, 46 en broer van profvoetballer Stef, had een groot aandeel in de titel.