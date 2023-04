Poetin zet opnieuw belangrijke bevelhebber in Oekraïne op straat na rampzalig verlopen offensief: “Hij was een gekke idioot”

De Russische president Vladimir Poetin heeft kolonel-generaal Rustam Muradov ontheven van zijn functie als bevelhebber van het Oostelijke Militaire District. In die hoedanigheid stond hij aan het hoofd van het Russische offensief in Oost-Oekraïne.

Muradov, een voormalig commandant van de Russische troepen in Syrië, werd amper 7 maanden geleden aangesteld. Hij was verantwoordelijk voor het offensief richting Voehledar, in de oblast Donetsk.

Dat offensief liep in februari volledig vast, naar verluidt onder meer omdat Muradov zijn troepen onder Oekraïens artillerievuur mijnenvelden instuurde, waardoor op amper drie dagen tijd twee elitebrigades van Russische mariniers en 103 voertuigen – waaronder 36 tanks – verloren gingen.

“Muradov werd geschorst omdat hij een gekke idioot is die in staat is om zijn soldaten naar een zekere dood te sturen”, aldus een bron bij de Moscow Times, een onafhankelijke krant die dezer dagen opereert vanuit Amsterdam. “Veel mensen deden hun beklag over hem.”