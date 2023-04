Het begon al met lange handdruk en vriendschappelijk tikje: waarom Macron en Von der Leyen net nu Chinese leider bezoeken

De Franse president Emmanuel Macron is met Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en wat bedrijfsleiders uit zijn land op bezoek in China. Hij ontmoette er onder meer de Chinese leider Xi Jinping, en dat op een moment dat diens land tijdens de oorlog in Oekraïne akelig dicht aanleunt bij Rusland. Experts zien daarin de hoofdreden van het bezoek. “Tijd kopen en vermijden dat er écht steun komt aan Rusland.”