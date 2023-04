VIDEO. Spelers van Real Madrid mogen dan wel miljonairs zijn, maar als ze vrije dag krijgen vieren ze dat zo blij als een kind

Real Madrid zette woensdagavond een scheve situatie recht in de terugwedstrijd van de halve finale van de Spaanse beker. De Madrilenen klopten rivaal Barcelona met 0-4 en mogen zich zo opmaken voor de finale van de Copa del Rey tegen Osasuna. Dat leverde een deftig feest op in de kleedkamer, dat na de speech van Carlo Ancelotti helemaal ontplofte.

De Italiaanse hoofdcoach sprak z’n manschappen toe in drie onderdelen. “Ten eerste: gefeliciteerd met het resultaat. Ten tweede: ik heb gelogen vooraf, want dit was geen finale maar een halve finale. De finale moeten we nog spelen. Maar ten derde: morgen is het een vrije dag”, wat vervolgens met veel extase onthaald werd.

De beelden: