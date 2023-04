Ellen Verstrepen vertelt open en bloot over haar preventieve borstamputatie. — © VDT

Tienen

Ellen Verstrepen (39) kreeg op amper 25-jarige leeftijd te horen dat ze borstkanker had. Haar leven kreeg meteen een andere wending, zeker toen ze in 2020 extra onderzoek moest ondergaan na een controle. Om niet voortdurend in angst te moeten leven, liet ze haar borsten uiteindelijk amputeren. “Voor mij waren het twee tijdbommen geworden.”