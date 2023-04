Franse marine redt 41 migranten in Kanaal

De Franse marine heeft in het Kanaal 41 migranten gered, die in nood waren geraakt toen ze de oversteek naar Groot-Brittannië wilden maken. Dat heeft de maritieme prefectuur meegedeeld.

Een eerste boot was woensdag gekapseisd. Toen de marine en een reddingsschip ter plaatse kwamen, dreven er al mensen in het water. Er werd een helikopter ingezet om het water af te speuren naar slachtoffers. Een ander schip van de Franse marine moest later eveneens uitrukken om migranten uit hun boot te redden. In totaal werden 41 mensen gered. De schepen brachten hen naar de havens van Boulogne-sur-Mer en Calais. Vier geredde migranten waren onderkoeld.

Steeds meer migranten proberen met bootjes het Kanaal over te steken. Vorig jaar werd een recordaantal van bijna 46.000 bootmigranten geregistreerd in het Verenigd Koninkrijk. Dat zijn er ongeveer 17.000 meer dan het jaar daarvoor. Parijs en Londen hebben intussen afspraken gemaakt om de ongewenste migratie terug te dringen.