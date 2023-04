Zeker tot 18 april geen treinverkeer tussen Leiden en Den Haag na dodelijke treinramp

Het treinverkeer tussen Leiden en Den Haag ligt zeker tot 18 april nog stil, na het ongeluk bij Voorschoten. De werkzaamheden aan het spoor duren langer dan gehoopt, meldt ProRail. Ook bij de NS is de prognose met een week verschoven naar 18 april.

ProRail meldt dat samen met aannemers is gekeken naar de omvang van de schade op het spoor bij Voorschoten. Uit een eerste onderzoek is gebleken dat extra maatregelen nodig zijn voordat met de berging van de ontspoorde intercity-trein kan worden begonnen. Het is nog niet duidelijk wanneer die trein kan worden weggehaald. Pas daarna kan de aannemer met de herstelwerkzaamheden aan het spoor beginnen.

ProRail laat weten dat de schade aan de bovenleiding, het spoor en het station Voorschoten groot is. Ook moet de ondergrondse bekabeling worden gerepareerd. De goederentrein en de kraanwagen van de aannemer zijn inmiddels weggehaald.

Bij het ongeval bij Voorschoten dinsdagmorgen vroeg, waarbij een goederentrein en een intercity op een bouwkraan en brokstukken daarvan botsten, kwam een medewerker van bouwbedrijf BAM om het leven en raakten ongeveer dertig mensen gewond. Negentien treinreizigers moesten naar een ziekenhuis, van wie er tien naar het calamiteitenhospitaal van het UMC Utrecht gingen. De meesten mochten dinsdag weer naar huis.