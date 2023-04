De familie van Britta Cloetens (die 25 jaar was toen ze in 2011 verdween) kan eindelijk echt afscheid nemen. Twaalf jaar na haar verdwijning vond een jager per toeval stoffelijke resten in een bos bij Dinant. Dat was vlak voor Kerstmis. Toch duurde het tot nu voor men het DNA van Britta Cloetens kon linken aan de botresten. “Zo’n onderzoek is veel complexer dan in de tv-reeks ‘CSI Miami’.”